В Туле открылась выставка «Идеи, меняющие мир»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» в Музейном квартале Тулы 6 сентября состоялось открытие выставки «Идеи, меняющие мир». Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и руководство музея-усадьбы «Ясная Поляна».



— Лев Николаевич Толстой — фигура масштабная не только в литературе, но и в других областях: он внес значительный вклад в философию, языкознание, искусство и даже в научно-технический прогресс. Для нас очень важно популяризировать наследие Толстого, и я благодарю музей «Ясная Поляна» за активную просветительскую деятельность. Мы готовимся к большому юбилею писателя в 2028 году и наша задача реализовать фундаментальные проекты, чтобы сохранять и популяризировать это великое достояние нашей страны и всего мира, — сказала министр.

На выставке представлены уникальные подлинные предметы из коллекции музея-усадьбы «Ясная Поляна». Среди них – технические новинки рубежа XIX–XX веков, отражающие интерес Льва Николаевича к науке: вечное перо, машинка для заточки карандашей и карандаш с электрической подсветкой.

Частью экспозиции стали прорезиненные боты графа Толстого из закрытых фондов музея, в которых он прогуливался по Ясной Поляне с 1897 года.

Выставка затрагивает и тему спорта в жизни писателя. В «Л. Н. Т.» также представлена велосипедная сумка, насос и ключ, принадлежавшие Льву Николаевичу – на велосипеде он научился ездить в 67 лет.