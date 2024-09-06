  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле открылась выставка «Идеи, меняющие мир» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка «Идеи, меняющие мир»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле открылась выставка «Идеи, меняющие мир»

Она посвящена 300-летию со дня основания Российской академии наук.

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» в Музейном квартале Тулы 6 сентября состоялось открытие выставки «Идеи, меняющие мир». Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и руководство музея-усадьбы «Ясная Поляна».

 Лев Николаевич Толстой — фигура масштабная не только в литературе, но и в других областях: он внес значительный вклад в философию, языкознание, искусство и даже в научно-технический прогресс. Для нас очень важно популяризировать наследие Толстого, и я благодарю музей «Ясная Поляна» за активную просветительскую деятельность. Мы готовимся к большому юбилею писателя в 2028 году и наша задача реализовать фундаментальные проекты, чтобы сохранять и популяризировать это великое достояние нашей страны и всего мира, — сказала министр.

pyp9hn407qojwne5bz1sfd7hvuvtcoac.jpg

На выставке представлены уникальные подлинные предметы из коллекции музея-усадьбы «Ясная Поляна». Среди них – технические новинки рубежа XIX–XX веков, отражающие интерес Льва Николаевича к науке: вечное перо, машинка для заточки карандашей и карандаш с электрической подсветкой.

Частью экспозиции стали прорезиненные боты графа Толстого из закрытых фондов музея, в которых он прогуливался по Ясной Поляне с 1897 года. 
Выставка затрагивает и тему спорта в жизни писателя. В «Л. Н. Т.» также представлена велосипедная сумка, насос и ключ, принадлежавшие Льву Николаевичу – на велосипеде он научился ездить в 67 лет.

Выставка будет работать до 15 декабря.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
выставкамузей-усадьба Ясная Полянаэкспозиция
Место
ТулаМузейный квартал

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Слабовидящие туляки могут проголосовать на специально оборудованных участках
Слабовидящие туляки могут проголосовать на специально оборудованных участках
В субботу в Тульской области ожидается до 26 градусов тепла
В субботу в Тульской области ожидается до 26 градусов тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.