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В Тульской области на 561 избирательных участках установлено видеонаблюдение

В Тульской области на 561 избирательных участках установлено видеонаблюдение

На таких участках смогут проголосовать 78% избирателей.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

На таком же количестве избирательных участков видеокамеры были установлены на выборах Президента в марте этого года. В этот раз записи ведут видеорегистраторы.

В зоне видимости видеооборудования находится как помещение для голосования в целом, так и места выдачи избирателям бюллетеней, ящики для голосования, места перемещения бюллетеней проголосовавших избирателей из ящиков в сейф-пакеты – эта процедура будет проводиться по окончании первых двух дней голосования для сохранности бюллетеней.

Сейф, где после 6 и 7 сентября будут храниться сейф-пакеты с бюллетенями уже проголосовавших избирателей, также в поле видимости регистраторов. 8 сентября после закрытия избирательных участков будет вестись видеозапись подсчета голосов и составления итогового протокола об итогах голосования.

6, 7, 8 сентября в Тульской области проходят досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.

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