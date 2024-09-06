На счетных участках в Тульской области проходит викторина с ценными подарками

Сегодня в Тульской области стартовала очная викторина, приуроченная к празднованию Дня города-героя Тулы и Дня Тульской области.

По итогам викторины среди верно ответивших будут распределены 3500 ценных подарков: телевизоры, ноутбуки, смартфоны и сертификаты на покупку бытовой техники.

Викторины к знаковым и памятным датам в Год семьи проводит общественная организация «Добрый Мир» в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!» Цель проекта — объединить и сплотить семьи, подарить им насыщенный совместный досуг.

Для проведения викторины отпечатаны специальные билеты с вопросами и вариантами ответов и организованы счетные участки, на которых волонтеры принимают заполненные билеты.

Председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов:

Антон Неклюдов — Участникам викторины нужно опросную часть билета отдать волонтерам, контрольный купон забрать себе — он понадобится для получения подарка в случае победы. Счетные участки будут работать 6, 7 и 8 сентября с 8.00 до 20.00. Приглашаем всех желающих присоединиться к викторине!

Адреса счетных участков опубликованы на странице организации «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте». Там же 14 сентября в прямом эфире состоится подведение итогов викторины и распределение подарков.

Жительница Тулы Валерия в викторинах организации участвует не впервые, ранее была участницей первой очной викторины года в марте:

Валерия — Моя знакомая в прошлую викторину выиграла телефон. Мне обычно не везет в подобных вещах, но, может быть, во второй раз получится выиграть. Очень интересно было отвечать на вопросы викторины: например, о том, какой город старше, у нас даже возникла дискуссия по этому поводу. Так что викторина — это познавательный момент.

Жительница Тулы Татьяна поделилась своим опытом:

Татьяна — Я участвую не первый раз. Вопросы интересные, теперь, например, знаю факт о первом упоминании Венева. И здорово, что викторина действительно честная: я знаю людей, которые выиграли в предыдущих викторинах. Мне пока не везло, но не теряю надежды.

Участникам викторины помогают волонтеры. В их числе — студентка Ольга: