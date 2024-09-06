  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На счетных участках в Тульской области проходит викторина с ценными подарками - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На счетных участках в Тульской области проходит викторина с ценными подарками

На счетных участках в Тульской области проходит викторина с ценными подарками

Сегодня в Тульской области стартовала очная викторина, приуроченная к празднованию Дня города-героя Тулы и Дня Тульской области.

По итогам викторины среди верно ответивших будут распределены 3500 ценных подарков: телевизоры, ноутбуки, смартфоны и сертификаты на покупку бытовой техники.

Викторины к знаковым и памятным датам в Год семьи проводит общественная организация «Добрый Мир» в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!» Цель проекта — объединить и сплотить семьи, подарить им насыщенный совместный досуг. 

Для проведения викторины отпечатаны специальные билеты с вопросами и вариантами ответов и организованы счетные участки, на которых волонтеры принимают заполненные билеты.

Председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов:

Антон Неклюдов

— Участникам викторины нужно опросную часть билета отдать волонтерам, контрольный купон забрать себе — он понадобится для получения подарка в случае победы. Счетные участки будут работать 6, 7 и 8 сентября с 8.00 до 20.00. Приглашаем всех желающих присоединиться к викторине!

Адреса счетных участков опубликованы на странице организации «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте». Там же 14 сентября в прямом эфире состоится подведение итогов викторины и распределение подарков. 

Жительница Тулы Валерия в викторинах организации участвует не впервые, ранее была участницей первой очной викторины года в марте:

Валерия

— Моя знакомая в прошлую викторину выиграла телефон. Мне обычно не везет в подобных вещах, но, может быть, во второй раз получится выиграть. Очень интересно было отвечать на вопросы викторины: например, о том, какой город старше, у нас даже возникла дискуссия по этому поводу. Так что викторина — это познавательный момент.

 Жительница Тулы Татьяна поделилась своим опытом:

Татьяна

Татьяна

— Я участвую не первый раз. Вопросы интересные, теперь, например, знаю факт о первом упоминании Венева. И здорово, что викторина действительно честная: я знаю людей, которые выиграли в предыдущих викторинах. Мне пока не везло, но не теряю надежды. 

Участникам викторины помогают волонтеры. В их числе — студентка Ольга:

Ольга

— Я стараюсь придерживаться активной жизненной позиции, часто участвую в волонтерской деятельности, в первой очной викторине тоже была волонтером, поэтому задачи уже не в новинку. Мы сканируем билет участника, вторую часть отдаем обратно, по ней можно будет узнать, выиграл ли билет. С утра люди активно идут к нам, многие хотят принять участие в викторине.

 Викторина 2.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:39
Другие статьи по темам
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе «черный лесоруб» спилил деревьев на 105 тысяч рублей
В Щекинском районе «черный лесоруб» спилил деревьев на 105 тысяч рублей
В Тульской области на 561 избирательных участках установлено видеонаблюдение
В Тульской области на 561 избирательных участках установлено видеонаблюдение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.