Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух в Веневском районе

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Тульская природоохранная прокуратура проверила обращения жителей поселка Метростроевский в Веневском районе о выбросах, загрязняющих воздух, с предприятия «Пролайт».

Оказалось, что промышленная площадка организации, имеющая стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, не включена в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

— На ней не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не обеспечена разработка предельно допустимых выбросов, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура внесла гендиректору предприятия представление. В отношении юрлица возбуждены дела об административных правонарушениях.