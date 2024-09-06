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Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух в Веневском районе
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух в Веневском районе

Гендиректору «Пролайт» внесли представление.

Тульская природоохранная прокуратура проверила обращения жителей поселка Метростроевский в Веневском районе о выбросах, загрязняющих воздух, с предприятия «Пролайт». 

Оказалось, что промышленная площадка организации, имеющая стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, не включена в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

— На ней не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не обеспечена разработка предельно допустимых выбросов, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Прокуратура внесла гендиректору предприятия представление. В отношении юрлица возбуждены дела об административных правонарушениях. 

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Автор:
сегодня, в 10:03 0
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вредные выбросыТульская природоохранная прокуратура
 

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