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Коммунальщики «починили» лопнувшую трубу в подвале на ул. Серебровской деревянным бруском и тряпкой
Фото Ангелины Суровой.

Коммунальщики «починили» лопнувшую трубу в подвале на ул. Серебровской деревянным бруском и тряпкой

Жители дома элегантное решение не оценили.

На днях Myslo рассказывал историю многострадального подвала в доме № 16-а по ул. Серебровской. Местная жительница Ангелина обратилась в редакцию Myslo: трубу в подвале её дома прорвало, но ни УК, ни ГЖИ не поспешили жильцам на помощь.

После публикации мы остались на связи с Ангелиной и попросили рассказать, как разрешится её проблема. Утром 6 сентября Ангелина прислала вот такое видео:

— УК выезжала на ремонт, после чего вода хлынула ещё сильней. Мы вызвали аварийную службу, и вот результат ремонта, — рассказала девушка.

Так выглядит «результат»: ремонтники заткнули сук в трубу и замотали её тряпкой. Выглядит надёжно!

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Пока не ясно, временное ли это решение или с такой конструкцией жителям придётся мириться. 

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Место
Тулаулица Серебровская

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