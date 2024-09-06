Рейд по самокатчикам: в Туле сотрудники ГАИ выписали нарушителям по 800 рублей штрафа

В Туле до октября продолжается кампания «С СИМ — безопасно колесим!», которую проводят сотрудники Госавтоинспекции города Тулы. Напомним, это вечерние рейды, направленные на профилактику и пресечение правонарушений среди самокатчиков и велосипедистов.

Как сообщили в ГАИ, только за две вечерние смены в минувшие выходные автоинспекторы составили 8 административных материалов по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Каждого нарушителя ждет штраф — 800 рублей.

Также сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям СИМ о разрешенных для движения местах и правилах пересечения проезжей части. А еще — вручили информационные буклеты с Правилами дорожного движения и световозвращающие брелоки.