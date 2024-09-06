Фото из сообщества в ВК «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагает».

В Воловском районе местная жительница нашла в поле редкую птицу — удода с травмированной кистью. Она выглядела будто отбитая молотком, сохранить её было невозможно, рассказала волонтер Табрис Янгчен в группе «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».

По ее словам, побоявшись, что из-за худобы и потери крови удод не выдержит операции, решили не ампутировать конец крыла хирургически, а посмотреть, что будет на антибиотике. Воспаление ушло за несколько дней. Сейчас отбитая часть засохла и в процессе самоампутации — она просто отвалится сама.

— Удод сначала сильно стрессовал, но потом начал привыкать. Сегодня он десятый день у меня, но, к сожалению, пока не начал есть сам. У удода длинный клюв и короткий язычок, поэтому, чтобы проглотить добычу, птице нужно её подбросить. Мелкую пищу они вообще клевать не могут. Наверное, не хватает пока бодрости для подобных фокусов. Мы не спешим, принудительно он кушает хорошо, набрал вес, — рассказала Табрис.

Птицу назвали Хани Уд. Удод предпочитает открытую местность без травянистых зарослей, но с отдельными высокими деревьями. Это птица степи и саванны, а ещё — пастбищ и виноградников. Изредка удоды селятся в городах около свалок.