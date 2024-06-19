В Туле с начала лета в ДТП с самокатами пострадали 22 человека

Фото Алексея Пирязева.

Из них семь человек — несовершеннолетние.

С начала летнего сезона в Тульской области зарегистрировано 39 ДТП с участием самокатов, в которых 22 человека получили травмы разной степени тяжести, в том числе семь несовершеннолетних. Как уточнили в Госавтоинспекции, виновниками, как правило, становятся подростки, которые берут самокаты в аренду.

За весенне-летний период сотрудники ГИБДД выявили свыше 700 нарушений ПДД водителями средств индивидуальной мобильности.

До конца октября в регионе будет проходить социальная кампания Госавтоинспекции «С СИМ безопасно колесим». В рамках рейдов автоинспекторы проведут разъяснительные беседы с водителями об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах.

