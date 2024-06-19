  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: тула - страница 5457 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: тула - страница 5457 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: тула - страница 5457 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле с начала лета в ДТП с самокатами пострадали 22 человека
Фото Алексея Пирязева.

В Туле с начала лета в ДТП с самокатами пострадали 22 человека

Из них семь человек — несовершеннолетние.

С начала летнего сезона в Тульской области зарегистрировано 39 ДТП с участием самокатов, в которых 22 человека получили травмы разной степени тяжести, в том числе семь несовершеннолетних. Как уточнили в Госавтоинспекции, виновниками, как правило, становятся подростки, которые берут самокаты в аренду.

За весенне-летний период сотрудники ГИБДД выявили свыше 700 нарушений ПДД водителями средств индивидуальной мобильности.

До конца октября в регионе будет проходить социальная кампания Госавтоинспекции «С СИМ безопасно колесим». В рамках рейдов автоинспекторы проведут разъяснительные беседы с водителями об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах.
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:48 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП с самокатами
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляка оштрафовали за татуировки с символикой АУЕ*
Туляка оштрафовали за татуировки с символикой АУЕ*
В Туле пройдет первенство России по велоспорту в спринтерских дисциплинах
В Туле пройдет первенство России по велоспорту в спринтерских дисциплинах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.