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Туляков приглашают стать слушателями миссионерских курсов
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают стать слушателями миссионерских курсов

Обучение бесплатное. Курсы познакомят слушателей с основами учения Православной церкви.

Набор слушателей на миссионерские курсы объявляется при храме Вознесения г. Тулы. Будут преподаваться следующие дисциплины: 

  • основы православной веры (катехизис)
  • Ветхий и Новый Завет
  • история Русской церкви
  • литургика (церковное богослужение)
  • сектоведение
  • православная психология
  • церковное искусство и др.

Обучение бесплатное. Курсы знакомят слушателей с основами учения Православной церкви. Уровень подготовки желающих обучаться может быть любой.

Можно записаться на курсы предварительно или задать интересующие вопросы по тел. 8-915-783-66-81.

Начало занятий 28 сентября в 11.00. Занятия будут проходить еженедельно по субботам с 11.00 до 14.00. 

Адрес: Тула, ул. Герцена, 12/38, храм Вознесения Господня.

Проезд: автолайн № 31, троллейбусами № 2, 7 до остановки «ул. Сакко и Ванцетти».

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