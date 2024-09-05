Туляков приглашают стать слушателями миссионерских курсов

Набор слушателей на миссионерские курсы объявляется при храме Вознесения г. Тулы. Будут преподаваться следующие дисциплины:
- основы православной веры (катехизис)
- Ветхий и Новый Завет
- история Русской церкви
- литургика (церковное богослужение)
- сектоведение
- православная психология
- церковное искусство и др.
Обучение бесплатное. Курсы знакомят слушателей с основами учения Православной церкви. Уровень подготовки желающих обучаться может быть любой.
Можно записаться на курсы предварительно или задать интересующие вопросы по тел. 8-915-783-66-81.
Начало занятий 28 сентября в 11.00. Занятия будут проходить еженедельно по субботам с 11.00 до 14.00.
Адрес: Тула, ул. Герцена, 12/38, храм Вознесения Господня.
Проезд: автолайн № 31, троллейбусами № 2, 7 до остановки «ул. Сакко и Ванцетти».