Туляков приглашают стать слушателями миссионерских курсов

Фото из архива Myslo.

Набор слушателей на миссионерские курсы объявляется при храме Вознесения г. Тулы. Будут преподаваться следующие дисциплины:

основы православной веры (катехизис)

Ветхий и Новый Завет

история Русской церкви

литургика (церковное богослужение)

сектоведение

православная психология

церковное искусство и др.

Обучение бесплатное. Курсы знакомят слушателей с основами учения Православной церкви. Уровень подготовки желающих обучаться может быть любой.

Можно записаться на курсы предварительно или задать интересующие вопросы по тел. 8-915-783-66-81.

Начало занятий 28 сентября в 11.00. Занятия будут проходить еженедельно по субботам с 11.00 до 14.00.

Адрес: Тула, ул. Герцена, 12/38, храм Вознесения Господня.

Проезд: автолайн № 31, троллейбусами № 2, 7 до остановки «ул. Сакко и Ванцетти».