Безработный туляк помогал мошенникам «разводить» людей на крупные суммы

Оперативники УУР УМВД России по Тульской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержали безработного местного жителя. Он подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Согласно имеющимся в распоряжении следствия данным, злоумышленник вел незаконную деятельность с мая текущего года. В мессенджере он нашел анонимное предложение заработать и стал выполнять указания неизвестного куратора. Мужчина арендовал офисные помещения и установил в них оборудование для удаленного доступа к сотовым сетям российских операторов мобильной связи. В дальнейшем его обязанностями стали монтаж, настройка и обслуживание техники, а также регулярная замена сим-карт», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам фигуранта, он осознавал, что стал участником криминальных схем дистанционного мошенничества. Его действия позволили преступникам в течение нескольких месяцев похищать денежные средства граждан.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного и в используемых им офисах полицейские изъяли компьютер, три сим-пула емкостью в 512 сим-карт каждый, шесть сим-боксов, три роутера, а также около трех тысяч сим-карт. В ходе проверки оперативники выяснили, что с помощью привязанных к ним телефонных номеров совершено как минимум 72 мошенничества. Большинство потерпевших – жители Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей», – сообщила Ирина Волк.

Следователем следственного отдела ОП «Скуратовский» УМВД России по городу Туле продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.