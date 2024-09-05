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Безработный туляк помогал мошенникам «разводить» людей на крупные суммы

Безработный туляк помогал мошенникам «разводить» людей на крупные суммы

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники УУР УМВД России по Тульской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержали безработного местного жителя. Он подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Согласно имеющимся в распоряжении следствия данным, злоумышленник вел незаконную деятельность с мая текущего года. В мессенджере он нашел анонимное предложение заработать и стал выполнять указания неизвестного куратора. Мужчина арендовал офисные помещения и установил в них оборудование для удаленного доступа к сотовым сетям российских операторов мобильной связи. В дальнейшем его обязанностями стали монтаж, настройка и обслуживание техники, а также регулярная замена сим-карт», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам фигуранта, он осознавал, что стал участником криминальных схем дистанционного мошенничества. Его действия позволили преступникам в течение нескольких месяцев похищать денежные средства граждан.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного и в используемых им офисах полицейские изъяли компьютер, три сим-пула емкостью в 512 сим-карт каждый, шесть сим-боксов, три роутера, а также около трех тысяч сим-карт. В ходе проверки оперативники выяснили, что с помощью привязанных к ним телефонных номеров совершено как минимум 72 мошенничества. Большинство потерпевших – жители Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей», – сообщила Ирина Волк.

Следователем следственного отдела ОП «Скуратовский» УМВД России по городу Туле продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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