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Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с подростком-мотоциклистом в Одоевском районе
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с подростком-мотоциклистом в Одоевском районе

Он наехал на двухлетнего мальчика, который шел по дороге с мамой.

Прокуратура Одоевского района контролирует установление всех обстоятельств и причин ДТП с участием 17-летнего юноши и двухлетнего ребенка. 

Напомним, авария произошла 3 сентября на улице Центральной в деревне Рылево. Подросток на мотоцикле наехал на двухлетнего мальчика, который шел по дороге с мамой. Ребенка госпитализировали. 

— Напоминаем, что ответственность за действия несовершеннолетнего несут его законные представители (родители, опекуны). Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть привлечен к административной ответственности по ст. 12.1, 12.7 КоАП РФ. Также прокуроры дадут оценку полноте принятых уполномоченным органом мер в связи с ДТП, — сообщили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 10:50 0
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