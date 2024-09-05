Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с подростком-мотоциклистом в Одоевском районе

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Он наехал на двухлетнего мальчика, который шел по дороге с мамой.

Прокуратура Одоевского района контролирует установление всех обстоятельств и причин ДТП с участием 17-летнего юноши и двухлетнего ребенка.

Напомним, авария произошла 3 сентября на улице Центральной в деревне Рылево. Подросток на мотоцикле наехал на двухлетнего мальчика, который шел по дороге с мамой. Ребенка госпитализировали.

— Напоминаем, что ответственность за действия несовершеннолетнего несут его законные представители (родители, опекуны). Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть привлечен к административной ответственности по ст. 12.1, 12.7 КоАП РФ. Также прокуроры дадут оценку полноте принятых уполномоченным органом мер в связи с ДТП, — сообщили в региональном ведомстве.