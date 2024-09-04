Стали известны адреса участков, которые будут бесплатно предоставлены тулякам-участникам СВО

Глава администрации Тулы Илья Беспалов утвердил перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, удостоенным госнаград, а также членам их семей.

Все они расположены в границах Большой Тулы – в поселках Плеханово и Ильинка, селах Частое и Хрущево, деревнях Сине-Тулица, Демидовка, Дементеево, Тихвинка и Прудное.

Площадь каждого земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 1200 до 1500 кв. м.