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Стали известны адреса участков, которые будут бесплатно предоставлены тулякам-участникам СВО
Фото из архива Myslo

Стали известны адреса участков, которые будут бесплатно предоставлены тулякам-участникам СВО

В перечень вошли 18 объектов, площадь каждого из них – от 1200 до 1500 кв. м.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов утвердил перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, удостоенным госнаград, а также членам их семей.

Все они расположены в границах Большой Тулы – в поселках Плеханово и Ильинка, селах Частое и Хрущево, деревнях Сине-Тулица, Демидовка, Дементеево, Тихвинка и Прудное. 

Площадь каждого земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 1200 до 1500 кв. м.

Полный перечень адресов можно найти здесь.

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сегодня, в 21:21 +1
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