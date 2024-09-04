Животные Тульского экзотариума примут в дар овощи, фрукты и зелень. Но не кабачки и огурцы!

Фото Тульского экзотариума.

Щедрые туляки принесли так много кабачков и огурцов, что их уже некуда складывать.

В Тульском экзотариуме продолжается акция «Щедрый урожай». Если у вас есть излишки яблок, груш или злаковых культур, листья малины, приносите. Питомцы зоопарка примут в дар такие вкусности.

— Вовсю идёт сезон урожая, и мы напоминаем, что с большим аппетитом съедим излишки ваших ягод, фруктов и овощей. Ну, кроме кабачков и огурцов… Ими нас завалило, не знаем, куда складывать! Однако особенно любим тыквы, — рассказали в экзотариуме.

Принести продукты можно по следующим адресам: