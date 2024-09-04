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Животные Тульского экзотариума примут в дар овощи, фрукты и зелень. Но не кабачки и огурцы!
Фото Тульского экзотариума.

Животные Тульского экзотариума примут в дар овощи, фрукты и зелень. Но не кабачки и огурцы!

Щедрые туляки принесли так много кабачков и огурцов, что их уже некуда складывать.

В Тульском экзотариуме продолжается акция «Щедрый урожай». Если у вас есть излишки яблок, груш или злаковых культур, листья малины, приносите. Питомцы зоопарка примут в дар такие вкусности.

— Вовсю идёт сезон урожая, и мы напоминаем, что с большим аппетитом съедим излишки ваших ягод, фруктов и овощей. Ну, кроме кабачков и огурцов… Ими нас завалило, не знаем, куда складывать! Однако особенно любим тыквы, — рассказали в экзотариуме. 

Принести продукты можно по следующим адресам:

  • Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова, новое здание экзотариума. Телефон для справок: (4872) 77-01-18, доб. 1.
  • Тула, ул. Октябрьская, 26. Телефон для справок: (4872) 47-53-92.

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