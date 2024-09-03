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Без детей, но с собачками: россиянок пристыдили за нежелание создавать большую семью
Фото Алексея Пирязева.

Без детей, но с собачками: россиянок пристыдили за нежелание создавать большую семью

Глава ВЦИОМ обеспокоен демографической ситуацией в стране: по его мнению, российским женщинам запудрили мозги милые собачки.

Глава ВЦИОМ Константин Абрамов заявил: главный приоритет женщин в России — карьера, а создание семьи они ставят на второе место. Он призвал чиновников подавать пример молодёжи — «стать драйвером» позитивных изменений:

— Мы сталкиваемся с тем, что у них [в Росмолодёжи] большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе. Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя. 

В отдельном разговоре с RT Константин Абрамов объяснил свою мысль подробнее:

— Идеология жизни для себя, потребительского общества — эгоистичная. Когда люди в принципе не готовы брать ответственность за создание семьи, рождение детей, — она пронизывает нашу молодёжную среду.

Друзья, согласны ли с мнением главы ВЦИОМ? 

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