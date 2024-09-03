Без детей, но с собачками: россиянок пристыдили за нежелание создавать большую семью

Глава ВЦИОМ Константин Абрамов заявил: главный приоритет женщин в России — карьера, а создание семьи они ставят на второе место. Он призвал чиновников подавать пример молодёжи — «стать драйвером» позитивных изменений:
— Мы сталкиваемся с тем, что у них [в Росмолодёжи] большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе. Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя.
В отдельном разговоре с RT Константин Абрамов объяснил свою мысль подробнее:
— Идеология жизни для себя, потребительского общества — эгоистичная. Когда люди в принципе не готовы брать ответственность за создание семьи, рождение детей, — она пронизывает нашу молодёжную среду.
Друзья, согласны ли с мнением главы ВЦИОМ?
Я считаю, что лучше...