Администрация Тулы рассказала, куда жаловаться на некачественное питание в школьной столовой

Льготное питание в этом году положено почти 39 тыс. школьников.

Питанием учеников 56 школ Тулы занимается подрядчик. В трех — функционируют собственные столовые полного цикла; в 5 общеобразовательных организациях питание детей организовано как в собственных столовых, так и с привлечением подрядчика.

«Поставщик питания у нас определен по итогам открытого аукциона. Это ООО „Орион“. С 1 сентября стоимость питания школьников увеличена с 77 до 102 рублей. Льготным питанием мы планируем в новом учебном году обеспечить почти 39 тысяч детей. Перечень категорий льготников остается прежний», — отметила замглавы администрации Инесса Фельдман.

За организацию и качество блюд несет ответственность директор образовательного учреждения. Он контролирует качество блюд, предоставляемых подрядчиком, и организует ежедневную работу комиссии по питанию с привлечением родителей учеников, представителей школы, учащихся и медработников.

Телефон «горячей» линии управления образования администрации города Тулы по вопросам организации питания школьников: 52-98-04.