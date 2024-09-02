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В Туле на двух улицах ограничат парковку до 10 сентября

В Туле на двух улицах ограничат парковку до 10 сентября

В связи с чем связан запрет — не уточняется.

До 23.59 10 сентября продлится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта на улицах Мира и Литейной. Об этом сообщает администрация Тулы.

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В связи с чем связан запрет — не уточняется. Автомобилистов просят учитывать информацию. 

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сегодня, в 15:29 0
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