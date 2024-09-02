В Туле на двух улицах ограничат парковку до 10 сентября

До 23.59 10 сентября продлится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта на улицах Мира и Литейной. Об этом сообщает администрация Тулы.
В связи с чем связан запрет — не уточняется. Автомобилистов просят учитывать информацию.
В связи с чем связан запрет — не уточняется.
До 23.59 10 сентября продлится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта на улицах Мира и Литейной. Об этом сообщает администрация Тулы.
В связи с чем связан запрет — не уточняется. Автомобилистов просят учитывать информацию.
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