В Туле на двух улицах ограничат парковку до 10 сентября

В связи с чем связан запрет — не уточняется.

До 23.59 10 сентября продлится запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта на улицах Мира и Литейной. Об этом сообщает администрация Тулы.

В связи с чем связан запрет — не уточняется. Автомобилистов просят учитывать информацию.