Много солнца и мало дождей: синоптики назвали рекорды лета-2024 в Туле

По уровню осадков «перевыполнил план» только июнь.

Июнь

Среднемесячная температура воздуха составила 19,50С, что на 20С выше многолетней нормы.

Количество осадков за месяц составило 87 мм, что составило 113% от многолетней нормы. Самый дождливый день был 13 июня, за сутки выпало 37,2 мм (48% от месячной нормы).

В июне в Туле не было пасмурных дней, солнечных дней – 30. Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 306 часов, при месячной норме – 293 часа.

В июне 2023 года среднемесячная температура была 16,20С (на 10С ниже нормы), количество осадков было 41 мм (53% от многолетней нормы).

Июль

В июле 2024 года в Туле были побиты многолетние максимумы температуры воздуха:

Дата Максимальная температура (2024 г.) Максимальная температура (исторический максимум) 02.07 +31,8 +31,5 (1937г) 03.07 +33,3 +31,8 (1959г)

Среднемесячная температура воздуха составила 21,90С, что на 2 градуса выше многолетней нормы.

Количество осадков за месяц составило 55 мм, что составило 72% от многолетней нормы. Самый дождливый день был 19 июля, за сутки выпало 12,6 мм (17% от месячной нормы).

В июле в Туле не было пасмурных дней, солнечных дней – 31. Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 392 часа, при месячной норме – 297 часов.

В июле 2023 года среднемесячная температура была 18,60С. Июль 2024 года оказался самым жарким за последние 13 лет (в 2011 году среднемесячная температура составляла 22,80С).

В июле 2023 года количество осадков было 87 мм (114% от многолетней нормы).

Август

Среднемесячная температура воздуха составила 190С, что на 10С выше многолетней нормы.

Количество осадков за месяц составило 52 мм, что составило 85% от многолетней нормы. Самый дождливый день был 7 августа, за сутки выпало 19,8 мм (32% от месячной нормы).

В августе в Туле не было пасмурных дней, солнечных дней – 31. Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 325 часов, при месячной норме – 266 часов.

В августе 2023 года среднемесячная температура была 19,80С (на 20С выше нормы), количество осадков было 60 мм (98% от многолетней нормы).