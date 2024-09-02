Много солнца и мало дождей: синоптики назвали рекорды лета-2024 в Туле

Июнь
Среднемесячная температура воздуха составила 19,50С, что на 20С выше многолетней нормы.
Количество осадков за месяц составило 87 мм, что составило 113% от многолетней нормы. Самый дождливый день был 13 июня, за сутки выпало 37,2 мм (48% от месячной нормы).
В июне в Туле не было пасмурных дней, солнечных дней – 30. Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 306 часов, при месячной норме – 293 часа.
В июне 2023 года среднемесячная температура была 16,20С (на 10С ниже нормы), количество осадков было 41 мм (53% от многолетней нормы).
Июль
В июле 2024 года в Туле были побиты многолетние максимумы температуры воздуха:
|Дата
|Максимальная температура (2024 г.)
|Максимальная температура (исторический максимум)
|02.07
|+31,8
|+31,5 (1937г)
|03.07
|+33,3
|+31,8 (1959г)
Среднемесячная температура воздуха составила 21,90С, что на 2 градуса выше многолетней нормы.
Количество осадков за месяц составило 55 мм, что составило 72% от многолетней нормы. Самый дождливый день был 19 июля, за сутки выпало 12,6 мм (17% от месячной нормы).
В июле в Туле не было пасмурных дней, солнечных дней – 31. Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 392 часа, при месячной норме – 297 часов.
В июле 2023 года среднемесячная температура была 18,60С. Июль 2024 года оказался самым жарким за последние 13 лет (в 2011 году среднемесячная температура составляла 22,80С).
В июле 2023 года количество осадков было 87 мм (114% от многолетней нормы).
Август
Среднемесячная температура воздуха составила 190С, что на 10С выше многолетней нормы.
Количество осадков за месяц составило 52 мм, что составило 85% от многолетней нормы. Самый дождливый день был 7 августа, за сутки выпало 19,8 мм (32% от месячной нормы).
В августе в Туле не было пасмурных дней, солнечных дней – 31. Продолжительность солнечного сияния за месяц составила 325 часов, при месячной норме – 266 часов.
В августе 2023 года среднемесячная температура была 19,80С (на 20С выше нормы), количество осадков было 60 мм (98% от многолетней нормы).
За летний сезон 2024 года самый жаркий день был 03 июля (33,30С), самый холодный 16 августа (7,30С). Самый дождливый день был 13 июня, за сутки выпало 37,2 мм (48% от месячной нормы).