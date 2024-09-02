Фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика» состоялся в Туле во второй раз.

Дымка и гул баса заметны за пару остановок от площади Ленина. Тачки с ярким тюнингом, крепкие парни с «забитыми» обнаженными торсами и оглушающий фонк — совсем не то, что ожидаешь увидеть в самом центре города в День знаний.

1 сентября в Туле во второй раз прошел фестиваль уличных культур и экшн-спорта «Уличная классика». Гости мероприятия лично познакомились с неформальной жизнью города и ее представителями.

На фестивале проводились показательные выступления и соревнования по воркауту, паркуру, брейкингу, дрифту, автозвуку, BMX и самокатам, мотоджимхане и стандрайдингу. Участники фестиваля задали жару даже несмотря на аномальную жару.

Мы поговорили с адептами экстремального спорта о фестивале и их увлечении.

Александр, 17 лет

— Я занимаюсь воркаутом уже пять лет. Это такая субкультура — регулярный спорт на улице с разными трюковыми элементами (петля Корбут, например). Сначала я решил просто попробовать, но потом он прямо зашел в душу!

Для занятия воркаутом нужна небольшая физическая подготовка — чтобы не было вывихов и переломов (хотя такое все равно случается часто). Научиться новому и достичь своих пределов может абсолютно каждый!

На этом мероприятии Тула покажет всем местным и приезжим: наши ребята на многое способны!

Милена, 18 лет

— Сегодня я выступаю в категории тюнинг дрифт. Любовь к машинам с детства привили родители, а когда увидела на улице тульских гонщиков, решила: мне это надо! Вписалась в тусовку и собрала свой корч (сленговое название автомобиля, который модифицируют и готовят к соревнованиям - Прим. авт.).

На дворе 21-й век, поэтому в этом спорте нет места стереотипам. Сейчас много девушек-пилотов. Мужчины к нам относятся дружелюбно: в случае чего всегда помогут и подскажут! Я очень рада, что и девочки теперь втянулись в дрифт!

Это на самом деле спорт: руль крутится очень сложно, машина тяжелая — в ней 230 лошадиных сил! Плюс нужна мгновенная реакция. Изначально это мужское занятие, поэтому без грубой силы не обойтись: нужно поменять колеса, перекинуть резину, поднять машину для осмотра. Сборка — самая сложная часть.

Свой я полностью расписывала вручную (это заняло где-то два месяца), а мой механик помог мне собрать все внутри (за шесть-семь месяцев). Такая миленькая машина встала мне в 450 тыс. рублей и год кропотливой работы!

Я очень благодарна этому мероприятию, ведь оно развивает молодежные движения и объединяет разные поколения и национальности — сегодня все здесь!

Спорт и старые тачки не умирают!

Константин, 27 лет

— Суть соревнований по автозвуку заключается в том, чтобы показать самый высокий и стабильный результат: для этого замеряют звуковое давление сабвуфера и громкость «фронтов» (передние колонки аудиосистемы, обычно располагаются в дверях автомобиля — Прим. авт.).

У меня «стена» из четырех сабвуферах и «фронт» в 24 динамика. Автозвук — очень дорогое удовольствие, с каждым годом планка все выше и выше. В эту машину я вложил более двух миллионов! Она ездит не каждый день, только на соревнования и выставки.

Ездить ночью с открытыми окнами и врубать музыку на полную — это непрофессионально.

В кодексе СПЛ-щика (от англ. Sound Pressure Level (SPL) — звуковое давление — Прим. авт.) значится: «Во дворах и на улицах не „валим“». Чтобы доказать, что твоя машина громче и круче, есть официальные соревнования. А доказывать что-то людям на улице не надо — это им не интересно, а многим мешает!

Игорь, 23 года

— Маленький велосипед — значит, маленький вес и выше прыжки! Таких уже не делают. Это трюковой велосипед, называется BMX (Bicycle Moto Extreme — Прим. авт.), как и спорт.

Когда мне было лет 12 или 14, я проезжал мимо площади Ленина и увидел, как пацаны «крутят». На велике я с малых лет, поэтому подумал: надо тоже попробовать!

Адреналин — вот, что движет!

Впечатлениями поделились и зрители.

Михаил Асташов, паралимпиец и двукратный чемпион России, 35 лет

— Я не местный, приехал в Тулу на сборы. Занимаюсь велоспортом где-то с 2015–2016 года, а до этого пробовал себя в бадминтоне, плавании, легкой атлетике.

Несмотря на врожденную инвалидность и скепсис окружающих, я люблю физическую активность. Наблюдать за соревнованиями мне тоже нравится. Тут много интересных площадок: паркур, воркаут, самокатеры на рампе. Прикольно! Я считаю, что такие мероприятия полезны. Смотрю, тут много детей. Наверняка они заинтересуются чем-нибудь и в дальнейшем займутся этим видом спорта!

— Меня сюда притащили дети, — признается Владимир. — Я ко всему этому спокойно отношусь. Сегодняшнее мероприятие однозначно положительно скажется на жизни всего города: оно не только объединяет, но и приобщает молодежь к спорту. Да, экстремальному — главное, что занимаются! Если есть хобби, будет меньше времени на какую-нибудь дурость.

— Мама сказала, что тут будет круто! — рассказал Захар. — Тут прикольная атмосфера. Интересно посмотреть на такой экстремальный спорт, а не на обычный. Особенно нравятся ребята, которые на рампе занимаются: велосипедисты и самокатеры. Сам я занимаюсь большим теннисом, еще диджеингом у Дмитрия Шевякова (DJ Dеsh).

— Мне тут нравится. Особенно тачки, — делится Макар. — У меня будет такая же, только круче!

Фестиваль завершился награждением победителей разных дисциплин. Ознакомиться с результатами соревнований можно в телеграм-канале фестиваля или группе в «ВКонтакте».

Ниже — больше ярких и захватывающих фотографий Дмитрия Дзюбина.