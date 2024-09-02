Погода в Туле 3 сентября: жара и костры рябин

Во вторник в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается.
Во вторник в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
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