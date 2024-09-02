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Погода в Туле 3 сентября: жара и костры рябин

Погода в Туле 3 сентября: жара и костры рябин

По данным  Гидрометцентра, осадков не ожидается.

Во вторник в Тульской области сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер северо-восточный, до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +9 до +14 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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