В Тульской области задержали пассажира, избившего водителя такси в Люберцах

Инцидент произошел 30 августа на севере города Люберцы. Между водителем такси и пассажиром возник конфликт из-за того, что последний отказался оплачивать проезд после завершения поездки.

Злоумышленник вышел из машины и, продолжая конфликт, начал требовать, чтобы водитель тоже вышел. Тот отказался и попытался уехать, но не успел. Через открытое окно агрессивный пассажир сначала ударил его с ноги в лицо, а затем кулаком. После чего ушел. Таксист же, в этот момент, потеряв управление машиной, зацепил на парковке встречное авто.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении 30-летнего водителя такси (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что сотрудники полиции задержали пассажира, который избил таксиста. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый задержан полицейскими города Алексин совместно с подмосковными правоохранителями.

«Ранее неоднократно судимый мужчина передан в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщила она.