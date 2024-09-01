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Погода в Туле 2 сентября: +30°С и переменная облачность
Фото: ru.freepik.com.

Погода в Туле 2 сентября: +30°С и переменная облачность

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

В Тульской области 2 сентября прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. 

Температура по области ночью +11…+16°С, днем +25…+30°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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