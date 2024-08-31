В тесноте, да не в обиде: как выглядят и сколько стоят самые маленькие студии Тулы

Фото: avito.ru

Перед вами – новый еженедельный обзор объявлений о продаже недвижимости!

Маленькая студия – вполне стандартный вариант жилья в большом мегаполисе, где квадратные метры ценятся на вес золота. Недавно московские чиновники «объявили бойкот» самому доступному жилью на рынке столичной недвижимости – запретили планировать в многоквартирных домах студии площадью меньше 28 кв. м.

Мы решили выяснить, насколько популярен этот вид жилья на рынке вторичном рынке тульской недвижимости. Наши критерии: площадь – максимум 25 «квадратов», прямая продажа от собственника, жилое состояние и отсутствие проблем с документами. Таких квартир нашлось меньше 20 и для нашего обзора мы отобрали самые интересные. Поехали!

Самый бюджетный вариант обойдётся всего в 1,53 млн рублей – это квартира площадью 21 кв. м., расположенная на верхнем этаже трёхэтажной «брежневки» в пос. Иншинский.

Санузел раздельный, окна выходят во двор, сделан косметический ремонт. Из техники и бытового оборудования имеются холодильник, стиральная машина и водонагреватель.

Вот что пишет продавец: «Рядом остановки общественного транспорта, можно уехать в любую точку города. Большой выбор магазинов, рядом школа, детский сад, детские площадки».

По соседству выставлена на продажу похожая квартира с более свежим и дорогим ремонтом – за 1,9 млн рублей покупатель получит 20,9 кв. м. общей площади, а также два парковочных места во дворе.

Есть балкон, предыдущие владельцы обещают частично оставить мебель. Комментарий к объявлению выглядит так: «B подъезде чисто, управляющая компания убирается регулярно. На придомовой территории ведется видеонаблюдение, вход в подъезд – по домофону».

Следующий вариант стоит 4,1 млн рублей – 25-метровая студия на 16 этаже «свечки» в ЖК «Зеленстрой-2» на ул. Конструктора Грязева. Из очевидных плюсов – евроремонт, наличие лоджии и Платоновский парк за окном. Санузел – совмещённый, с душевой кабиной.

Сделан качественный дорогой ремонт, новым владельцам остаётся встроенная кухня c бытовой техникой, шкаф, диван и TВ-тумба. Двор закрытый, благоустроенный, с детской и спортивной площадками, въезд закрыт шлагбаумом. На территории ЖК есть школа и детский сад, рядом – магазины, салоны красоты, ПВЗ, остановка общественного транспорта.

Следующая «микроквартира» расположена неподалёку – в ЖК «Ваш дом на Маргелова». Тоже 25 кв. м., 11 этаж из 15. Евроремонт, окна выходят на проспект Ленина. Установлены кондиционер и водонагреватель – жильцам не страшны летняя жара и отключение горячей воды. Есть лоджия.

Продавец уточняет, что ремонт делался для себя, всё в состоянии «заезжай и живи»: «Очень удачное расположение дома: конечная остановка транспорта в 1 минуте пешком, рядом супермаркеты, и ведущие университеты Тулы». При условии срочной продажи цена – 4,2 млн рублей.

Самая дорогая миниатюрная студия в нашей подборке находится в свежепостроенной высотке на Калужском шоссе, недалеко от «Тула-Арены». 25 метров площади, 5 этаж из 17. Сделан дизайнерский ремонт, имеется кухонный гарнитур и бытовая техника.

Несмотря на маленькую площадь, в квартире предусмотрена гардеробная. Окна выходят на благоустроенный двор, где есть детская площадка и уличные тренажёры. Въезд на территорию – через шлагбаум. Цена – без малого 4,3 млн рублей.

Как, по-вашему, друзья, кому больше всего подходят такие квартиры? Делитесь мнениями в комментариях!