Перед новым учебным годом сотрудники Росгвардии проверили системы безопасности тульских школ

Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

В ходе проверок, в частности, определяли, исправны ли охранные сигнализации и тревожные кнопки.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Росгвардии проверили исправность охранных сигнализаций и тревожных кнопок, знание охранниками порядка действий при угрозе чрезвычайного происшествия, наличие у них профильных лицензий.

Также в ведомстве определили оперативность прибытия групп задержания на условный вызов при срабатывании тревожной кнопки.