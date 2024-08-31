Перед новым учебным годом сотрудники Росгвардии проверили системы безопасности тульских школ

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Представители Росгвардии проверили исправность охранных сигнализаций и тревожных кнопок, знание охранниками порядка действий при угрозе чрезвычайного происшествия, наличие у них профильных лицензий.
Также в ведомстве определили оперативность прибытия групп задержания на условный вызов при срабатывании тревожной кнопки.