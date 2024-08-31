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Перед новым учебным годом сотрудники Росгвардии проверили системы безопасности тульских школ
Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

Перед новым учебным годом сотрудники Росгвардии проверили системы безопасности тульских школ

В ходе проверок, в частности, определяли, исправны ли охранные сигнализации и тревожные кнопки.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Представители Росгвардии проверили исправность охранных сигнализаций и тревожных кнопок, знание охранниками порядка действий при угрозе чрезвычайного происшествия, наличие у них профильных лицензий.

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Также в ведомстве определили оперативность прибытия групп задержания на условный вызов при срабатывании тревожной кнопки.

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