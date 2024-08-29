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В Туле судебные приставы арестовали «Газель» за долги
Фото из архива Myslo.

В Туле судебные приставы арестовали «Газель» за долги

Мужчина задолжал более 220 тыс. рублей.

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят в Туле оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Основная цель — повышение эффективности взыскания задолженности по неоплаченным штрафам в области безопасности дорожного движения.

Во время рейда приставы работают на устройствах с ведомственным приложением «Мобильный розыск». При помощи встроенной камеры оно сканирует номера автомобилей и сверяет с загруженной базой, содержащей сведения о должниках.

28 августа мероприятие проводилось на проспекте Ленина. Так, во время рейда у владельца микроавтобуса «Газель» обнаружилась задолженность по штрафам ГИБДД, а также кредитным платежам на общую сумму свыше 220 тыс. рублей.

Судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля, после чего транспортное средство было изъято.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тульской области, если мужчина не примет мер по погашению долга, принадлежащий ему автомобиль будет направлен на реализацию.

Всего в ходе мероприятия автовладельцы-должники оплатили более 150 штрафов ГИБДД на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

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сегодня, в 08:20 0
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