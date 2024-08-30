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В Плавском районе мужчина зарезал свою собаку за порчу одежды: суд огласил приговор
Фото: ru.freepik.com.

В Плавском районе мужчина зарезал свою собаку за порчу одежды: суд огласил приговор

Туляка осудили по статье за жестокое обращение с животными.

Прокурор Плавского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя поселка Белая Гора. Суд признал его виновным в совершении преступления по статье за жестокое обращение с животными. 

В мае мужчина, разозлившись на свою собаку за порчу одежды, обуви и предметов быта, вывел животное на улицу и нанес два удара ножом в шею. Собака погибла, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Суд приговорил подсудимого к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 20% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 09:14 +1
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