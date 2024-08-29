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Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы
Фото Дмитрия Чербы.

Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы

Публикуем предварительную афишу.

21 сентября в Тульской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России — 644 годовщине Куликовской битвы. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».

Для гостей подготовили насыщенную программу. По традиции торжественные мероприятия откроет Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». С 19 по 21 сентября на берегу Дона соберутся реконструкторы со всей страны.

В день праздника участники фестиваля воссоздадут эпизод средневекового сражения и покажут нам эпоху Куликовской битвы.

А 20 сентября, в пятницу, с 10.00 до 18.00 свободный вход на территорию лагеря для всех желающих. Можно будет лично познакомиться с участниками клубов военно-исторической реконструкции.

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  • 8.00 — Священная литургия. Заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена.
  • 10.00 — 12.00 — Пеший турнир клубов военно-исторической реконструкции.
  • 10.00 — Концерт Губернаторского духового оркестра.
  • 10.00 — 15.00 — Военно-исторические и детский биваки: эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, «Великая Отечественная война».
  • 10.00 — 17.00 — Ремесленная улица: мастерские кузнеца, стрельника, ювелира, кожевника, ткачей, прядильщицы, валяльщика войлока, мастера по глиняной игрушке. Весь день в мастерских будут проходить экспресс-мастер-классы для детей (территория музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом).
  • 10.00 — 10.55, 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.30 — Концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка».
  • 11.00 — Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому.
  • 11.00 — 17.00 — Катание на лошадях: верхом и в бричке (территория музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом).
  • 11.10 — Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена.
  • 11.15 — Торжественное открытие праздника. Гражданский митинг, посвященный 644 годовщине Куликовской битвы. Воинский церемониал — прохождение торжественным маршем воинов-десантников 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии.

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  • 11.45 — Шествие участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. «Дружинный поклон».
  • 12.00 — 12.45, 14.00–15.00 — Концертная программа исторической музыки «Голос древних времен», выступление групп LaVerden, Spiritual Seasons.
  • 12.00 — 13.00, 14.00 — 15.00 — Концерт военной песни «Служу Отечеству».
  • 13.00 — 13.45 — Театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения участниками Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».
  • 13.00 — 13.45, 15.00 — 16.00 — Концерт средневековой музыки (территория музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом), выступление группы Broken Dronez.
  • 14.00 — 15.00 — Массовые боевые взаимодействия по правилам маневров.
  • 14.00 — 17.00 — Международный турнир по историческому средневековому бою на приз музея-заповедника «Куликово поле» в сопровождении ансамбля средневековой музыки (территория музейного комплекса в Моховом).

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  • 14.00 — 16.00 — Конные выступления военно-исторических клубов — участников XXVIII Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».
  • 15.00 — 16.00 — Дефиле в исторических костюмах от участников Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» в сопровождении ансамбля исторической музыки.

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С 9.00 до 17.00 на празднике будут работать площадки:

  • Краснохолмская ярмарка: где будут представлены кулинарные бренды Тульской области и других регионов России, фуд-корт.
  • Медовая поляна: дегустация меда региона Куликово поле, угощения средневековыми лакомствами и чаем из трав, продажа продуктов пчеловодства.
  • Средневековое торжище: выставка-продажа уникальных изделий, созданных по средневековым оригиналам; мастерские и историческая кухня.
  • Поляна мастеров: выставка-продажа продуктовых сувениров и изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и интерактивные программы.

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С 10.00 до 16.00 на празднике будут работать площадки:

  • Богатырская застава: детская игровая площадка, где можно поупражняться в метании копий-сулиц, опробовать рубящую силу меча, пострелять из лука, принять участие в сражении на спортивных мечах, сделать фото в доспехах
  • Исторический бивак. Детская площадка с возможность испытать себя на меткость и ловкость, розыгрыш призов от музея-заповедника «Куликово поле».
  • Русь и Орда: историческая фотозона в юрте.

В программе возможны изменения. 6+

Подробную афишу ищите на сайте музея-заповедника.

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