Улицу Болдина застраивают: возле круга на Короленко огородили большой участок под новый ЖК

Фото Алексея Пирязева.

Вскоре там появится малоэтажный многоквартирный комплекс премиального уровня с подземной парковкой.

«Что будут строить на ул. Болдина напротив ЖК „Скандинавия“? Неужели высотки?» — с таким вопросом в редакцию Myslo обратились подписчики.

Напротив площади 50-й Армии (называемой в народе «круг на Короленко») действительно сносят старые расселенные дома, целый квартал огородили под будущие строительные работы.

Строительство здесь одобрено на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области еще в марте 2022 года.

«Инвестиционно–строительная компания» планирует возвести здесь малоэтажный многоквартирный комплекс премиального уровня с подземной парковкой. На первом этаже были запланированы встроенные нежилые помещения для коммерческой деятельности.



Предварительные проекты «Стропроектконсалтинга».

Общая площадь комплекса — 7000 кв. м.

На Градсовете в 2022 году было заявлено, что новый ЖК возведут к 2024 году. Однако к строительству пока еще не приступили, идут подготовительные работы. Сроки сдачи пока неизвестны.