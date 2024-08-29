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Улицу Болдина застраивают: возле круга на Короленко огородили большой участок под новый ЖК
Фото Алексея Пирязева.

Улицу Болдина застраивают: возле круга на Короленко огородили большой участок под новый ЖК

Вскоре там появится малоэтажный многоквартирный комплекс премиального уровня с подземной парковкой.

«Что будут строить на ул. Болдина напротив ЖК „Скандинавия“? Неужели высотки?» — с таким вопросом в редакцию Myslo обратились подписчики. 

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Напротив площади 50-й Армии (называемой в народе «круг на Короленко») действительно сносят старые расселенные дома, целый квартал огородили под будущие строительные работы.

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Строительство здесь одобрено на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области еще в марте 2022 года.

«Инвестиционно–строительная компания» планирует возвести здесь малоэтажный многоквартирный комплекс премиального уровня с подземной парковкой. На первом этаже были запланированы встроенные нежилые помещения для коммерческой деятельности. 

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Предварительные проекты «Стропроектконсалтинга».

Общая площадь комплекса — 7000 кв. м.

На Градсовете в 2022 году было заявлено, что новый ЖК возведут к 2024 году. Однако к строительству пока еще не приступили, идут подготовительные работы. Сроки сдачи пока неизвестны.

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сегодня, в 16:14 +1
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