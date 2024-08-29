Илья Беспалов проинспектировал работы по подготовке улично-дорожной сети около школ к 1 сентября

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации посетил два объекта: ЦО № 4 на ул. Рогова и новую дорогу у школы в поселке Петровском.

29 августа Илья Беспалов проверил состояние подходов и подъездов к образовательным учреждениям города.

На сегодняшний день в городе существуют 65 общеобразовательных организаций — это 103 здания, 9 дошкольных образовательных учреждений (155 зданий), 8 учреждений дополнительного образования (18 зданий). Вблизи них находятся 269 пешеходных переходов, 112 совмещены с искусственными дорожными неровностями, 128 оборудованы светофорами типа Т7.

Ежегодно сотрудники Управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы совместно с сотрудниками ГИБДД и управления образования проводят комиссионное обследование территорий, примыкающих к образовательным учреждениям на предмет соотвествия их требованиям безопасности дорожного движения.

По итогам этой работы составляется акт, в котором указываются недостатки и определяются сроки для их устранения. Основная цель — обеспечить безопасные пути подхода ко всем образовательным учреждениям города Тулы.

Первой точкой стал ЦО № 4 на ул. Рогова, 30.

Александр Леоненко, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

Александр Леоненко Подъезд к центру образования № 4 на ул. Рогова соответствует всем требованиям безопасности. Здесь установлены дорожные знаки на желто-зеленом фоне, переход оборудован светофором Т7 (постоянно работающий в импульсном режиме и мигает желтым светом для привлечения внимания к пешеходному переходу), нанесена разметка. Такая работа у нас проводится на всей улично-дорожной сети в преддверии 1 сентября.

Также глава администрации Тулы осмотрел новую автодорогу, соединяющую улицу Маршала Жукова и ЖК «Выше», где находится новая школа в поселке Петровском.

Это новая автодорога общей протяженностью около 1 км, строительство которой только что завершено: ее заасфальтировали, обустроили тротуары, отремонтировали существующие трубопроводы ливневки, установили опоры наружного освещения. Сейчас идет процедура приемки. Дорога построена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Строительство этой дороги обеспечило в том числе транспортную доступность к образовательному учреждению.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

Илья Беспалов Эта дорога — важный инфраструктурный объект. Во-первых, она поможет разгрузить Одоевское шоссе, во-вторых, позволит быстро добираться до новой школы в ЖК «Балтийский». Уже 1 сентября она откроет свои двери для детей из пяти новых микрорайонов. Все работы на объекте выполнены, обустроены тротуары, нанесена разметка, установлены соответствующие знаки, освещение, все с учетом требований безопасности. Мы будем следить за эксплуатацией новой дороги, за за скоростным режимом на ней, — уже нанесены искусственные дорожные неровности. Но я уверен, что дорога позволит в будущем пустить по ней общественный транспорт, что очень важно для жителей ближайших микрорайонов.

— В преддверии нового учебного года подходы к центрам образования города приведены в нормативное состояние, — сказал Илья Беспалов. — Проведены работы по обустройству почти 270 пешеходных переходов, 120 из них оборудованы желтыми мигающими светофорами, нанесена разметка, проверены искусственные дорожные неровности, знаки. Обеспечение безопасности детей — главная задача.

Дополнительно в строительный сезон планируется провести: