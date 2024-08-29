Лео Бокерия открыл тулякам секрет долголетия

Фото Алексея Пирязева.

Он пообщался с горожанами и научил жить долго, здорово и счастливо.

28 августа в Тулу приехал академик, профессор, кардиохирург Лео Бокерия. Он посетил форум «Здоровье населения — основа процветания Тульского края». Тулякам рассказывали, как правильно оказывать первую помощь, как надолго сохранить молодость и здоровье, а самые активные прошли три километра со скандинавскими палками.

Лео Бокерия дал тулякам наставления. Основываясь на своём огромном, не только профессиональном, но и жизненном, опыте, он рассказал о самом важном для каждого человека.

Вот полная речь Лео Антоновича:

— Если мы говорим про долголетие, нужно понимать: однажды наступает день, когда мы перестаём чувствовать себя так же, как вчера и позавчера. К этому нужно готовиться. Морально тоже, но в первую очередь — необходимо прислушаться к своему организму.

Обязательно ходите к врачам! Специалисты знают, как вам помочь.

Одна из важнейших вещей в нашей жизни — тёплые отношения с родными, близкими. На первом месте пусть у вас будут супруги, дети.

Девушек призываю — пусть у вас будет как можно больше детей! Не только потому что нас мало (смеётся), но и потому что это принесёт в вашу жизнь больше счастья, мудрости и спокойствия. Не забывайте о друзьях. Всё это в нас, это наше «естественное» — всё же мы «человеки»!

Развивайтесь — высшая нервная деятельность дана нам не просто так. Она помогает нам быть полезными для других людей. У меня, например, такая задача — я провожу операции на сердце. Другие врачи должны правильно лекарство назначить, третьи — совершить обход своих пациентов, даже если его по графику в это время нет. Умственная деятельность помогает нам меняться к лучшему. Единственное, что мы не можем самостоятельно в себе изменить — наш рост: хочется вам быть 190 см, но как назло, 172! (смеётся).

А чтобы быть здоровым, счастливым человеком, самое важное — вести правильный образ жизни. Он включает в себя много компонентов, не только заботу о здоровье. Важна реакция на происходящее вокруг вас.

Если что-то радостное происходит — смеяться надо много и громко.

А если неприятное — не развивать, не углубляться в это. Спокойно отойти, обдумать и в себе пережить. Если преодолеть сложность один раз — дальше в жизни с ними справляться будет гораздо легче.

Лео Бокерия — советский, российский врач, кардиохирург, профессор хирургии, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, Президент «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева».

Родился 22 декабря 1939 года в Очамчире (Абхазская АССР, Грузинская ССР).

В 1965 году окончил 1-й ММИ им. И. М. Сеченова и аспирантуру того же института в 1968 году.

Одним из первых в мире выполнил одномоментные операции для коррекции врождённых и приобретённых пороков сердца.

Имеет более 40 почётных званий и наград, в том числе звание «Человек года — 2003», «Человек года — 2004» и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».