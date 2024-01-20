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РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда

РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда

После гибели в Кирове домашнего кота Твикса будут скорректированы документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования, сообщает РЖД.

Проводникам запретят высаживать животных из поезда. Если в вагоне обнаружат бесхозное животное, его надо будут передавать представителям зоозащитных организаций.

Решение об изменении правил стало последствием гибели в Кирове кота Твикса. Его 11 января проводница поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область) выбросила из вагона в 30-градусный мороз.

Питомец находился в поезде легально: на него была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. В пути владелец кота заснул, а питомец выбрался из переноски стал разгуливать по вагону. На животное обратили внимание пассажиры и сообщили проводнице. Та опросила пассажиров, хозяин не отозвался. Проводница решила, что котейка забежал с перрона, поэтому отправила его на улицу – возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там

Владелец же спустя 10 часов после отправки из Кирова сообщил, что у него пропал кот. На поиски животного отправилось порядка 300 волонтеров. В ночь с 19 на 20 января его труп был обнаружен в 8 км от вокзала. Его погубил не мороз, а собака – у него на животе обнаружена кусаная рана. По словам волонтеров, кот погиб незадолго до его обнаружения. 

Хозяева кота обратились в транспортную полицию с заявлением. Сотрудники кировской транспортной полиции провели проверку, после чего отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.

РЖД прокомментировали случившееся:

«Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК», — говорится в Telegram-канале перевозчика.

В ФПК отметили, что данный случай еще раз напоминает о том, как важно соблюдать установленные правила перевозки животных в клетках-переносках, ответственность за питомцев несет их владелец.

Тем не менее выводы их истории сделаны:

«Чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций в будущем, будет разработан регламент действий для сотрудников компании. В соответствии с ним найденные в поездах дальнего следования животные будут передаваться сотрудникам вокзалов для поиска владельца или передачи в приюты», — добавили там.

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