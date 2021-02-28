Что изменится в жизни туляков с 1 марта

Проезд в общественном транспорте подорожает

В Тульской области с 1 марта повысится стоимость проезда в общественном транспорте. В муниципальном транспорте поездка будет стоить 25 рублей, по безналичному расчету — 21 рубль, по карте «Тройка» — 19 рублей.

На проездной цена снижена на 500 рублей, то есть он будет стоить 1000 руб. вместо 1500. Для 25 категорий льготников не будут повышать цену на проездные.

Перевозчики-маршруточники имеют право самостоятельно устанавливать ценник. В некоторых маршрутках ранее вывесили объявления, что проезд будет стоить 25 рублей.

Новый дорожный знак

С 1 марта в России появится новый дорожный знак, который будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

За городом новый знак будут устанавливать за 150−300 метров до начала зоны контроля, в населенном пункте — на въезде в него. Знак заменит действующий указатель с камерой на белом или желтом фоне. Полностью это произойдет с сентября 2021 года.

Оплата картой «Мир»

С 1 марта организации и индивидуальные предприниматели с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей в год обязаны будут обеспечить возможность оплаты товаров, работ, услуг с помощью карты «Мир». Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Напомним, что с 1 июля 2021 года это предстоит сделать организациям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей.

Дополнительная защита персональных данных

Теперь нельзя получить согласие на распространение персональных данных граждан «по умолчанию». Человек сам будет решать, что из информации (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п. ) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Изменение правил выдачи пособия на ребенка

1 марта истекает срок беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям после рождения или усыновления первого или второго ребенка. Они положены в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи меньше, чем два прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.

Новые правила для многоэтажек

С 1 марта также вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические правила. Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3.

Среди них есть раздел (VIII), где перечисляются требования к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений. Это будет особо важно для жителей многоквартирных домов.

В частности, управляющая компания должна не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода.

Также будет запрещено размещать над паркингами многоквартирных домов помещения для работы с детьми и медицинские организации. На придомовой территории нельзя мыть автомобили, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза.

Разгрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в многоквартирных домах, не должна производиться со стороны, где находятся входы в подъезды.

Новые санитарные правила будут действовать до 1 марта 2027 года.

Нельзя высаживать детей-безбилетников из транспорта

С 7 марта запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.

Оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо, это создает угрозу его жизни и здоровью.

Электронные трудовые — теперь с полным стажем

Каждый гражданин сможет обратиться в Пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года.

Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве.

По материалам «Российской газеты» и сайта Госдумы.