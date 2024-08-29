Каждого седьмого жителя Тульской области огорчают чужие истории успеха

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66% туляков вдохновляют и мотивируют истории успеха других людей в работе и карьере, причем женщины значительно чаще мужчин заявляют об этом (72% против 61% соответственно), рассказали аналитики Superjob.



Каждого седьмого примеры чужого успеха раздражают или расстраивают. Практически каждый пятый затруднился оценить их влияние.



Более молодые граждане (до 34 лет) реже затруднялись с ответом на данный вопрос — среди них высока доля и тех, кто вдохновляется подобными историями (7 из 10 ответивших), и тех, кого эти примеры раздражают (каждый четвертый).



Чужой успех чаще мотивирует тех, кто зарабатывает больше: 71% среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. против 57% среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей в месяц.