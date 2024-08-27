Отвечают врачи: почему перед визитом к узкому специалисту важно посетить терапевта

Фото: Минздрав Тульской области

Историей из личной практики поделилась врач Городской клинической больницы № 2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева Зинаида Лебедь.

Недавно к ней обратилась 72-летняя пенсионерка, которая пожаловалась на сильные боли в суставах.

– В этом возрасте существует высокий риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артроз и остеопороз, поэтому правильная диагностика особенно важна.

Зинаида собрала подробную информацию о состоянии пациентки: характер болей, их локализация, продолжительность и сопутствующие симптомы. Для уточнения диагноза были назначены общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, рентген и денситометрия для определения плотности костной ткани. В итоге пациентку направили к ревматологу и травматологу-ортопеду.

– Многие симптомы могут быть схожи при различных заболеваниях, и терапевт играет важную роль в первичной оценке состояния пациента. Он поможет определить, какое заболевание вызывает беспокойство, и направит к нужному специалисту, – рассказывает Зинаида Лебедь. –

Такой подход сокращает время на поиск нужного врача и даст возможность профильному специалисту сразу приступить к лечению, основываясь на исследованиях, полученных от терапевта.

Записаться без приёма терапевта могут пациенты, которым уже поставлен диагноз и они наблюдаются у невролога. Сделать это можно лично в регистратуре поликлиники, по телефону или через портал «Госуслуги».