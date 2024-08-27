Где в Туле не будет света 28 августа

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Дзержинского, 2, 4, 5,
- ул. Менделеевская, 2, 4, 9, 6, 9-б, 9-в,
- ул. Никитская, 6-а,
- пер. Садовый, 7, 9, 9-а, 9-г, 9-д, 11,
- ул. Советская, 67,
- ул. Глинки, 4, 5, 6, 6-а, 7,
- ул. Кирова, 166, 168, 170, 172, 174, 174-а, 176, 178,
- ул. Немцова, 3, 6, 6-а,
- ул. Кутузова, 6,
- ул. Серова, 5, 9, 9-а,
- ул. Галкина, 263-285 (нечётн.), 292-300 (чётн.), 300-а,
- ул. Набережная Дрейера, 60,
- ул. М. Горького, 37, 41 к.1, 41, 43, 45-а,
- пос. Скуратово: пос. Трудовой, 116-127, 133-137,
- пос. Октябрьский: ул. Боборыкина, 1, 1-а, 1-в, 1-г., 1-д, 1-е, 1-ж,
- ул. Писемского, 44-54 (чётн.), 43-51 (нечётн.), 40, 45-а,
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- ул. Гончарова, 23-34, 32-а,
- ул. Красина, 60-74 (чётн.), 59-71 (нечётн.).