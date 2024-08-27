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Администрация Тулы: Авария в ЖК «Вертикаль» устранена

Администрация Тулы: Авария в ЖК «Вертикаль» устранена

Трубопровод оказался проложен не на муниципальной земле.

В администрации города прокомментировали сообщение Myslo об аварии в ЖК «Вертикаль» на улице Строителей:

— 26 августа произошла авария на водопроводе диаметром 160 мм, расположенном на территории ЖК «Вертикаль». Коммунальные сети были проложены застройщиком, но не переданы в АО «Тулагорводоканал». При этом трубопровод расположен не на муниципальной земле. Тем не менее администрация города оказывала содействие в устранении данной аварийной ситуации. На месте работали специалисты аварийно-диспетчерской службы города Тулы. По данным на 16.00 авария устранена, подача воды восстановлена.

Ранее Myslo сообщал, что в ЖК «Вертикаль» из-под земли забил «гейзер». По словам жителей, представители Тулагорводоканала сообщили, что участок не находится на их балансе и они не будут его обслуживать. 

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Автор:
сегодня, в 16:28 0
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