В Тульской области в реке Оке едва не утонул ребенок. О происшествии рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Белева.
Так, 26 августа в 17.03 в ЕДДС сообщили, что четверо детей в возрасте 9-11 лет купались в запрещённом месте в реке. Один ребёнок начал тонуть.
— Благодаря оперативным действиям жителей и экстренных служб ребёнок был спасен, остальные дети не пострадали, — уточнили в ЕДДС.
Также жителям напомнили, что согласно ст. 63 Семейного кодекса родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей.
Рекомендации от ЕДДС, которые могут помочь обеспечить безопасность детей:
- контролируйте времяпрепровождение детей;
- располагайте информацией о местонахождении ребёнка в течение дня;
- планируйте и организовывайте досуг ребёнка;
- не допускайте нахождение детей вне дома в позднее время суток;
- обращайте внимание на окружение ребёнка, узнайте адреса и телефоны друзей;
- напомните детям о правилах пожаробезопасности и электробезопасности.