Фото: ЕДДС Белев.

В Тульской области в реке Оке едва не утонул ребенок. О происшествии рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Белева.

Так, 26 августа в 17.03 в ЕДДС сообщили, что четверо детей в возрасте 9-11 лет купались в запрещённом месте в реке. Один ребёнок начал тонуть.

— Благодаря оперативным действиям жителей и экстренных служб ребёнок был спасен, остальные дети не пострадали, — уточнили в ЕДДС.

Также жителям напомнили, что согласно ст. 63 Семейного кодекса родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей.

Рекомендации от ЕДДС, которые могут помочь обеспечить безопасность детей: