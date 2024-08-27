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В Тульской области в реке Оке едва не утонул ребенок
Фото: ЕДДС Белев.

В Тульской области в реке Оке едва не утонул ребенок

Его удалось спасти.

В Тульской области в реке Оке едва не утонул ребенок. О происшествии рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Белева. 

Так, 26 августа в 17.03 в ЕДДС сообщили, что четверо детей в возрасте 9-11 лет купались в запрещённом месте в реке. Один ребёнок начал тонуть.

— Благодаря оперативным действиям жителей и экстренных служб ребёнок был спасен, остальные дети не пострадали, — уточнили в ЕДДС.

Также жителям напомнили, что согласно ст. 63 Семейного кодекса родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Рекомендации от ЕДДС, которые могут помочь обеспечить безопасность детей:

  • контролируйте времяпрепровождение детей;
  • располагайте информацией о местонахождении ребёнка в течение дня;
  • планируйте и организовывайте досуг ребёнка;
  • не допускайте нахождение детей вне дома в позднее время суток;
  • обращайте внимание на окружение ребёнка, узнайте адреса и телефоны друзей;
  • напомните детям о правилах пожаробезопасности и электробезопасности.

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