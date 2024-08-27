В Туле в ЖК «Вертикаль» из-под земли забил гейзер: аварию устранять некому

По словам жителей, Тулагорводоканал отказался обслуживать сети, так как они – не у него на балансе.

В редакцию Myslo обратился Евгений, старший по дому № 4 по ул. Строителей.

— 26 августа около 15.00 дня по улице Строителей, 4 произошла коммунальная авария, из-под асфальта идёт водопроводная вода. Были оповещены ЕДДС и Тулагорводоканал.

Представители водоканала сообщили, что участок не находится на их балансе и, следовательно, они не будут его обслуживать. Застройщик не передал им сети.

Но куда смотрел город, когда принимал дома, тоже вопрос!

Несмотря на это, водоканал продолжает регулярно взимать с нас плату за водоснабжение, уверен, что в тариф включен аварийный ремонт сетей, но как только произошла авария — сотрудники ушли в тень.

Различные службы, включая ЕДДС, номер 112 и приемную губернатора, передают данный вопрос на уровень администрации Пролетарского района. Однако у администрации отсутствует необходимое оборудование и рабочие силы для устранения аварии, и они пытаются организовать взаимодействие с Тулагорводоканалом. Пока не очень успешно, так как те лишь пообещали, что, может быть, утром 27-го приедут и перекроют воду.

На данный момент администрация Пролетарского района ведет переговоры с аварийно-диспетчерской службой для устранения проблемы. Однако есть опасения, что работа будет выполнена некачественно: вырытые ямы могут остаться без должного ремонта, и есть риск получить неухоженный участок с огромной ямой посреди жилого комплекса, которую придется засыпать и приводить в порядок, пока не понятно, за чей счёт, хотя всё должен был сделать водоканал, но им даже на прорыв как-то плевать.

Я знаю, что таких историй про «безхозные сети» очень много, я не понимаю, почему наши администрации это оставляют на самотёк, почему Тулагорводоканал и другие поставщики коммунальных ресурсов, по сути, используют данную ситуацию для собственного обогащения, экономя на обслуживании, и им это всегда сходит с рук. По сути, поставщикам и не выгодно в такой ситуации ничего принимать у застройщиков.

Напомним, с проблемах в ЖК «Вертикаль» и соседних с ним помещениях Myslo уже писал. Застройщик не передал городу и жителям не только водопроводные сети, но и электрические, продав их частному лицу.