«АнимациЯ», «ПилОт» и «Ночные волки»: в Туле стартовал патриотический Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Площадкой акции в Туле стал Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова. Рок-группа «АнимациЯ» исполнила свои хиты «Родина», «Журавли» и другие.

- Мы поем песни про наш народ, которые напоминают разговоры за столом, перенесенные на сцену и, я надеюсь, близкие каждому человеку. И мы уже второй год участвуем в акции «Русское лето. ZaРоссию», чтобы поддержать соотечественников. Потому что в трудную минуту артисты должны быть со своим народом. Такие события очень нужны, ведь они через творчество, через нашу русскую культуру дарят тепло, ощущение сопричастности и любви. Недаром артисты и в Великую Отечественную войну ездили с агитбригадами не только на передовую, но и в разные города в тылу, пели песни, читали свои стихи всем, кто отстаивает нашу победу, – подчеркнул лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов.

Рок-группа «ПилОт» тоже исполнила свои песни, на которых выросло не одно поколение россиян. Атмосферу душевного тепла создала исполнительница песен в популярном жанре Мари Мар. Артистка регулярно выступает в военных госпиталях и на передовой, чтобы поблагодарить бойцов за их мужество, поделиться своей любовью и зарядить позитивной энергией.

- Самое главное, что я хотела сказать всем, кто собрался в этот день, чтобы мы не сдавались и верили в светлое будущее. Сегодня было очень много детей, а дети – это наше будущее. Поэтому надо закладывать в них здесь и сейчас всё тепло, всю любовь. Я сегодня много слов про любовь сказала, потому что мы пришли в этот мир с любовью, и не должны об этом забывать, всё делать через любовь. Тогда всё будет во благо всем нам, - отметила Мари.

Выступали и тульские артисты: поэты Владимир Фоменков и Даниил Голуб, певцы Сергей Грунин, Анастасия Голубева, Мария Панюкова, Анна Бородина, Вадим Климович, Лилия Дудко, Анна Акимкина, Никита Професорский, Макар Щеглов, Ксения Яковлева.

«Зарядку с чемпионом» для всех желающих провела заслуженный мастер спорта России Гульназ Хатунцева, бронзовый призер в дисциплине мэдисон Олимпийских игр в Токио, чемпионка Европы 2021 года в гонке по очкам, многократный призер чемпионатов Европы, многократная чемпионка России, победитель Кубка мира 2021. Успешная трековая велогонщица представляет сборную России в различных дисциплинах, с 2021 года выступает на треке за Marathon-Tula.

В парке работала Ярмарка мастеров. Тульские умельцы демонстрировали уникальные ремесленные изделия. В полевой кухне повара готовили традиционные армейские блюда. Большой интерес, особенно у мужчин, их сыновей и внуков вызвала интерактивная площадка «Оружие Победы» и фотозона известного мотоклуба «Ночные волки» с образцами мототехники.

Для юных участников фестиваля проводились творческие шоу и мастер-классы, для поклонников физической культуры – спортивные занятия от Академии Александра Островского.

В день фестиваля состоялся сбор гуманитарной помощи для Курска. Всё то, что принесли жители Тулы, чтобы поддержать соотечественников, будет передано людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Следующими участниками Фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» 31 августа станут города Элиста, Калининград и Курган.