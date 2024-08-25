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Почему не открылись рестораны в «Искре»?
Фото из архива Myslo.

Почему не открылись рестораны в «Искре»?

Подписчики сообщают, что часть заведений в пространстве «Искра» на ул. Советской не работают - нет света.

25 августа «Искра» буквально разделилась на две части: половина ресторанов не открылись из-за отсутствия электроэнергии, другая половина работает как ни в чем не бывало.

Как сообщили Myslo в ЕДДС, все дело в аварии на электросетях: накануне в результате работ был поврежден кабель. Авария оказалась довольно масштабной, поскольку со вчерашнего дня наладить поставку электроэнергии в «Искру» пока не могут. Нет и предварительных сроков завершения работ. Предположительно, аварию ликвидируют все же сегодня до конца дня. 

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