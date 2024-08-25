«Уличная классика»: 1 сентября туляки окунутся в атмосферу экшн-спорта

Фестиваль уличной культуры «Уличная классика» состоится в Туле второй раз.

Зрелищные трюки на скейтах, самокатах и BMX, дрифт на автомобилях, профессиональные выступления воркаутеров, трейсеров и брейкеров, а также состязания в панну — все это ожидает зрителей фестиваля.

«Уличная Классика» — это хорошая возможность молодежи показать свое мастерство и умение в уличных видах спорта, а для жителей и гостей города — возможность познакомиться с уличными молодежными субкультурами и насладиться зрелищными представлениями.

Событие стартует 1 сентября, в День знаний, в 12.00 на площади Ленина и по улице Менделеевской. Вход бесплатный. 12+

Фестиваль «Уличная классика» традиционно объединит десятки спортсменов из Тулы и других городов. С мастер-классами и показательными выступлениям в город приедут именитые спортсмены страны, призеры и победители соревнований российского и международного уровней.

Из атмосферной части фестиваля можно отметить региональные соревнования по автозвуку, которые будут проходить в дневное время, соревнования по мотоджимхане и показательные заезды тульских стантрайдеров.

А вечером всех гостей праздника ожидает концерт.

Подробности — в официальном паблике мероприятия ВКонтакте и в ТГ-канале.