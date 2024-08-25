  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Уличная классика»: 1 сентября туляки окунутся в атмосферу экшн-спорта - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Уличная классика»: 1 сентября туляки окунутся в атмосферу экшн-спорта

«Уличная классика»: 1 сентября туляки окунутся в атмосферу экшн-спорта

Фестиваль уличной культуры «Уличная классика» состоится в Туле второй раз.

Зрелищные трюки на скейтах, самокатах и BMX, дрифт на автомобилях, профессиональные выступления воркаутеров, трейсеров и брейкеров, а также состязания в панну — все это ожидает зрителей фестиваля.

«Уличная Классика» — это хорошая возможность молодежи показать свое мастерство и умение в уличных видах спорта, а для жителей и гостей города — возможность познакомиться с уличными молодежными субкультурами и насладиться зрелищными представлениями.

Событие стартует 1 сентября, в День знаний, в 12.00 на площади Ленина и по улице Менделеевской. Вход бесплатный. 12+

Фестиваль «Уличная классика» традиционно объединит десятки спортсменов из Тулы и других городов. С мастер-классами и показательными выступлениям в город приедут именитые спортсмены страны, призеры и победители соревнований российского и международного уровней.

Из атмосферной части фестиваля можно отметить региональные соревнования по автозвуку, которые будут проходить в дневное время, соревнования по мотоджимхане и показательные заезды тульских стантрайдеров.

А вечером всех гостей праздника ожидает концерт.

Подробности — в официальном паблике мероприятия ВКонтакте и в ТГ-канале.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:33 0
Другие статьи по темам
Событие
Уличная классика
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«АнимациЯ», «ПилОт» и «Ночные волки»: в Туле стартовал патриотический Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»
«АнимациЯ», «ПилОт» и «Ночные волки»: в Туле стартовал патриотический Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.