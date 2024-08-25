  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области построят три школы, 48 - капитально отремонтируют - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области построят три школы, 48 — капитально отремонтируют
Фото из архива Myslo.

В Тульской области построят три школы, 48 — капитально отремонтируют

Об этом говорится в актуализированной программе развития региона.

Большое внимание в обновленной программе развития Тульской области до 2030 года будет уделено системе образования.

В 2024 году завершится строительство двух школ в городе Туле. К 2030 по области построят еще три и капитально отремонтируют 48 школ. Об этом сообщил Дмитрий Миляев. Он поручил областному министерству образования продолжить обновление инфраструктуры детских садов и колледжей. 

Что касается дополнительного образования, то уже до конца этого года в регионе будут созданы еще 31 «Точка роста», 3 кванториума и IT-куб.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:00 0
Другие статьи по темам
Событие
школы
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет электричества 26 августа
Где в Туле не будет электричества 26 августа
На ул. Советской столкнулись «Калина» и мотоцикл
На ул. Советской столкнулись «Калина» и мотоцикл
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.