Фото из архива Myslo.

Об этом говорится в актуализированной программе развития региона.

Большое внимание в обновленной программе развития Тульской области до 2030 года будет уделено системе образования.

В 2024 году завершится строительство двух школ в городе Туле. К 2030 по области построят еще три и капитально отремонтируют 48 школ. Об этом сообщил Дмитрий Миляев. Он поручил областному министерству образования продолжить обновление инфраструктуры детских садов и колледжей.

Что касается дополнительного образования, то уже до конца этого года в регионе будут созданы еще 31 «Точка роста», 3 кванториума и IT-куб.