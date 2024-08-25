На ул. Советской столкнулись «Калина» и мотоцикл

Фото Дениса Ильичева

Фото в редакцию Myslo прислали очевидцы. По их словам, на перекрестке улицы Советской и Менделеевской столкнулись «Лада Калина» с Рязанскими номерами и мотоцикл.

По информации ГАИ, в ДТП никто не пострадал.