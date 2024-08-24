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В Белеве отменили массовые гуляния в День города

В Белеве отменили массовые гуляния в День города

В городе проведут спортивные мероприятия, игровую программу для детей.

Сегодня, 24 августа, Белев отмечает 877-летие. Из-за напряженной обстановки в стране власти решили отказать от массовых гуляний в День города. 

— Сейчас сложная ситуация. Наши соотечественники нуждаются в помощи, и мы не можем просто отмечать праздник, забыв о тех, кто страдает. Поэтому мы приняли решение отменить все развлекательные мероприятия. Но отмечать день рождения нашего города мы все равно будем! Жизнь продолжается, и мы должны поддерживать друг друга, — сообщила в своем телеграм-канале сообщила глава районной администрации Наталья Егорова. 

В городе проведут спортивные мероприятия, игровую программу для детей, торжественную церемонию с награждением.

— Пусть этот день станет днем единения и поддержки. Уверена, что жители Белева понимают наше решение и вместе мы достойно отпразднуем день рождения нашего любимого города! — заключила Егорова. 

Ранее День города уже отменили в Ефремове, Богородицке и Веневе, а также День площади в Новомосковске. 

Глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский считает, что «приглашение звезд, массовые гулянья и веселье по морально-этическим соображениям в нынешних условиях немного неуместны».

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Автор:
сегодня, в 13:24 +2
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