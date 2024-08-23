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В Ефремове отменили массовое празднование Дня города
Фото из архива Myslo.

В Ефремове отменили массовое празднование Дня города

Вместо него администрация приглашает ефремовцев на торжественное собрание.

Администрация города Ефремова сообщила об отмене массового празднования Дня города в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». Такое решение было принято в связи со «сложившейся обстановкой». Мероприятия должны были длиться с 7 по 10 сентября.

Вместо этого администрация предлагает всем желающим присоединиться к торжественному собранию, посвященному Дню города, которое пройдет 30 августа в 14.00 в ЕРДК «Химик».

Ранее День города уже отменили в Богородицке и Веневе, а также День площади в Новомосковске.

Глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский считает, что «приглашение звезд, массовые гулянья и веселье по морально-этическим соображениям в нынешних условиях немного неуместны».

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Автор:
сегодня, в 15:27 0
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