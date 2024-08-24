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Дмитрий Миляев поздравил жителей Белева, Богородицка и Щекина с Днями городов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поздравил жителей Белева, Богородицка и Щекина с Днями городов

Врио губернатора пожелал жителям трех городов здоровья, сил, счастья и новых свершений на благо родного края.

Белев празднует 877-ю годовщину, Богородицк 361-ю, Щекино 86-ю. Жителей городов поздравил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что Белев входит в тройку древнейших городов Тульской области. Очень важно, что жители города хранят многовековые ратные, трудовые и культурные традиции, заложенные предками. Чтут земляков — героев Великой Отечественной войны, самоотверженно защищавших родную землю. Вкладывают свой талант, силы и мастерство в дальнейшее развитие города.

«Уверен, что добросовестный труд и искренняя любовь белевцев к родному краю будут и впредь служить залогом его развития и процветания», — говорится в поздравлении врио Губернатора.

В поздравлении богородчанам Дмитрий Миляев подчеркнул, что Богородицк на протяжении многих веков остается важным культурным центром, настоящей жемчужиной Тульской области. Опираясь на многовековое наследие, город непрерывно развивается, благоустраивается и становится все более комфортным для жизни.

«За последние годы вместе нам удалось вдохнуть новую жизнь в исторический центр, благоустроить целый ряд дворов и общественных пространств, укрепить коммунальную инфраструктуру и дорожную сеть, добиться серьезного прогресса в расселении аварийного жилья. Спасибо всем вам за вклад в общее дело, ответственное, неравнодушное отношение к малой родине и активное участие в судьбе города», — говорится в поздравлении Дмитрия Миляева.

Как отметил врио губернатора, Щекино за последние годы стараниями десятков тысяч неравнодушных жителей также активно развивается, становится все более ухоженным и комфортным для жизни. Во многом благодаря инициативе горожан здесь создаются новые общественные пространства, благоустраиваются парки, скверы и дворы, строятся новые спортивные, социальные и культурные объекты, ремонтируются учреждения образования и здравоохранения.

«Спасибо вам за то, что вкладываете душу в развитие своей малой родины, каждодневным трудом умножаете могучий потенциал Щекина, создавая задел для новых успехов и достижений», — говорится в поздравлении Дмитрия Миляева.

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Автор:
сегодня, в 14:45 0
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