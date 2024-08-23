В Барсуках открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото миндрава по Тульской области

Медицинскую помощь здесь получает порядка 950 жителей, почти 160 из них — дети.

В новом здании предусмотрены процедурная, кабинеты для осмотров, зона ожидания для пациентов. В ФАПе жители могут получить первую помощь в неотложных случаях, пройти профилактические осмотры, сдать анализы и сделать вакцинацию, включая прививки от гриппа.

Новый ФАП посетил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Он пообщался с фельдшером и пациентами, сделал прививку от гриппа.

Всего в 2024 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницы региона поступило 48 единиц медоборудования и 56 автомобилей. Также в этом году капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения и установят 33 модульные конструкции.