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Уроженец Грузии убил туляка и 4 года скрывался от следствия: суд огласил приговор

Уроженец Грузии убил туляка и 4 года скрывался от следствия: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Новомосковске 39-летний уроженец Грузии признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что 23 февраля 2020 года обвиняемый повздорил с 29-летним парнем, которым отмечал День защитника Отечества в кафе, расположенном в селе Гремячем. Мужчины вышли поговорить, и уроженец Грузии 6 раз ударил потерпевшего ножом в спину, грудь и живот. От полученных ранений тот скончался. После этого иностранец покинул территорию РФ, его объявили в федеральный розыск.

В феврале 2024 года следователи получили информацию, что злоумышленник может находиться в доме матери на территории Липецкой области. При обыске мужчину задержали. По нашей информации, он пытался спрятаться от правоохранителей в шкафу.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. 

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