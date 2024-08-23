Уроженец Грузии убил туляка и 4 года скрывался от следствия: суд огласил приговор

В Новомосковске 39-летний уроженец Грузии признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что 23 февраля 2020 года обвиняемый повздорил с 29-летним парнем, которым отмечал День защитника Отечества в кафе, расположенном в селе Гремячем. Мужчины вышли поговорить, и уроженец Грузии 6 раз ударил потерпевшего ножом в спину, грудь и живот. От полученных ранений тот скончался. После этого иностранец покинул территорию РФ, его объявили в федеральный розыск.

В феврале 2024 года следователи получили информацию, что злоумышленник может находиться в доме матери на территории Липецкой области. При обыске мужчину задержали. По нашей информации, он пытался спрятаться от правоохранителей в шкафу.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.