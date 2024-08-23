Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о планах на новый учебный год

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о подготовке школ и ближайших планах на новый учебный год.
Трансляция состоится 29 августа в 18.00 в группе администрации ВКонтакте. Задать вопрос можно по ссылке.
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Глава администрации Тулы Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о подготовке школ и ближайших планах на новый учебный год.
Трансляция состоится 29 августа в 18.00 в группе администрации ВКонтакте. Задать вопрос можно по ссылке.
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