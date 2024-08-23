Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о планах на новый учебный год

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в прямом эфире расскажет о подготовке школ и ближайших планах на новый учебный год.

Трансляция состоится 29 августа в 18.00 в группе администрации ВКонтакте. Задать вопрос можно по ссылке.