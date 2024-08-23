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Труп тулячки в лесу: в убийстве подозревается сожитель женщины

Труп тулячки в лесу: в убийстве подозревается сожитель женщины

Правоохранители ищут уроженца Средней Азии.

16 августа у кладбища в посёлке Ленинский грибники нашли тело женщины со следами насильственной смерти. По предварительной информации, 32-летнюю Алёну Ч. избили, а потом нанесли несколько ножевых ранений. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Убийца пытался сжечь труп потерпевшей, но потерпел неудачу и наскоро закидал его землёй. 

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По данному факту в региональном СК возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство»: 

— Следствием осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели, — сообщили в региональном ведомстве.

По информации Myslo, в преступлении подозревается сожитель убитой. Уроженец Средней Азии в настоящий момент сбежал из города — правоохранители устанавливают его местонахождение. 

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

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