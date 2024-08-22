Большинство тульских родителей против школьной формы советского образца

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Лишь каждый пятый хочет, чтобы их ребенок носил форму времён императорской России.

В Туле 7 из 10 матерей учеников против школьной формы советского образца. Согласно опросу SuperJob, подобную инициативу поддерживает лишь каждый четвертый россиянин (24%).

6 из 10 респондентов (59%) считают, что школьная форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребёнок носил школьную форму времён императорской России и Советского Союза.

Напомним, в сентябре в России могут ввести новый государственный стандарт на школьную форму. Одежда должна пропускать воздух, впитывать влагу и быть годной к ношению в течение минимум восьми часов. По новым стандартам форма должна носить светский характер, разрешено использовать символику школы, запрещено — обозначения неформальных молодежных организаций и других сообществ.